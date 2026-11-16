التعليم: إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة مدرستنا 2

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف المديريات التعليمية، بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات التنظيمية اللازمة لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول التى تنطلق يناير المقبل، مع التأكيد على اجراءات تأمين نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى مراكز التوزيع، والتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، فضلًا عن تجهيز اللجان الامتحانية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأعمال المراقبة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

كما أعلن الوزير عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإتاحة حلولها من خلال قناة «مدرستنا 2» خلال الأيام المقبلة، لمساعدة الطلاب على التعرف على طبيعة الأسئلة والتدريب عليها، وتعزيز استعدادهم للامتحانات.