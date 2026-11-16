أخبار اليمن : لبوزة يواسي آل المزجاجي

لبوزة يواسي آل المزجاجيبعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور حميد عوض المزجاجي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر عضو مجلس الشورى، والى اولاد الفقيد ياسين وابراهيم وصادق ويوسف علي علي عياش المزجاجي، وافراد الاسرة، وكافة آل المزجاجي، في زبيد محافظة الحديدة وذلك في وفاة علي بن علي عياش المزجاجي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وفيما اشار النائب الثاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الخدمية والمجتمعية، عبّر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،