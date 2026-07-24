صالح جمعة يستعد للعودة للمستطيل الأخضر: فقدتُ 8...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 07:20 صباحاً - أعلن صالح جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تحركاته الجادة للعودة مجدداً إلى منافسات كرة القدم، مؤكداً خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف استعادة لياقته البدنية والجهوزية الفنية لخوض تجربة احترافية جديدة.

تغيير لافت في الهيئة ورغبة في خوض تحدٍ جديد

وخلال استضافته في برنامج "اللعيب" برفقة الإعلامي مهيب عبد الهادي، علق الأخير على التحسن الملحوظ في هيئة اللاعب البدنية، قائلاً: "خاسس إنت يا صالح جمعة".

ورد صالح جمعة موضحاً تفاصيل برنامجه الحالي: "نجحت في فقدان 8 كيلوجرامات من وزني، وأواصل التدرب بقوة خلال هذه المرحلة. فكرة العودة للملاعب تراودني وبقوة، خاصة وأنني أبلغ من العمر 32 عاماً فقط وما زال بإمكاني العطاء".

وأضاف صانع الألعاب السابق أنه تلقى عرضاً من أحد الأندية الإقليمية بالدوري الإماراتي خلال الصيف الماضي، مشدداً على أن شغفه بالساحرة المستديرة لم ينطفئ، وأنه يتطلع للظهور الميداني مجدداً في أقرب فرصة.

مسيرة حافلة وموهبة تتطلع للتجدد

ويُعد صالح جمعة من أبرز خامات الموهبة في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، حيث مر بصلب تجارب كروية بارزة برفقة أندية إنبي، والأهلي، والفيصلي السعودي، وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يتوقف نشاطه مؤقتاً، ليعود ويؤكد أن صفحة اعتزاله لم تُكتب بعد.