الأهلي يفاضل بين أحمد هاني وطارق علاء لتدعيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 05:12 صباحاً - يواصل النادي الأهلي تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث دخل أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق سيراميكا دائرة اهتمامات القلعة الحمراء، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

ويبحث الأهلي عن لاعب جديد في هذا المركز خلال الميركاتو الصيفي، في ظل رغبة الجهاز الفني ولجنة التعاقدات في توفير بديل قوي لمحمد هاني، خاصة مع حاجة الفريق إلى وجود أكثر من خيار في جميع المراكز، من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم المقبل.

أحمد هاني يلفت أنظار الأهلي بعد تألقه مع سيراميكا

وجاء ترشيح أحمد هاني للانضمام إلى الأهلي بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع سيراميكا خلال الموسم الماضي، حيث ظهر بشكل جيد على المستويين الدفاعي والهجومي،ويتميز اللاعب بقدرته على أداء الأدوار الدفاعية بكفاءة، إلى جانب مساهمته في بناء الهجمات وصناعة الخطورة من الجبهة اليمنى، وهو ما جعله يحظى بإشادة لجنة التعاقدات والجهاز الفني للأهلي،ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أن أحمد هاني يمتلك المقومات التي تؤهله للانضمام إلى الفريق، خاصة أنه يمتلك خبرة جيدة في الدوري المصري، وقادر على التأقلم سريعًا مع طبيعة المنافسات داخل النادي.

مفاضلة بين أحمد هاني وطارق علاء

ولا يضع الأهلي أحمد هاني كخيار وحيد لتدعيم الجبهة اليمنى، حيث تدرس إدارة النادي أكثر من اسم خلال الفترة الحالية، وعلى رأسهم طارق علاء ظهير فريق زد،وتجري إدارة الأهلي مفاضلة بين الثنائي لاختيار اللاعب الأنسب وفقًا للرؤية الفنية والاحتياجات الخاصة بالفريق، حيث يتم تقييم الجوانب الفنية لكل لاعب، بالإضافة إلى التفاصيل المالية الخاصة بإتمام الصفقة،كما تبحث الإدارة إمكانية الوصول إلى اتفاق مناسب مع ناديي سيراميكا وزد، من أجل حسم التعاقد مع الظهير الجديد في أسرع وقت ممكن.

الأهلي يستعد لرحيل ثنائي الجبهة اليمنى

وجاء تحرك الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد الاستقرار على رحيل الثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد عيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،ويحتاج الأهلي إلى إضافة لاعب جديد في هذا المركز، خاصة أن الفريق يعتمد بشكل كبير على محمد هاني، ويرغب الجهاز الفني في توفير بديل قادر على المنافسة معه وتقديم مستويات قوية حال المشاركة في المباريات،وتضع إدارة النادي عدة شروط في اللاعب المنتظر التعاقد معه، أبرزها امتلاك السرعة، والقدرة على تنفيذ التعليمات التكتيكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الهجومي دون التأثير على الالتزام الدفاعي.

الأهلي يسرع خطوات حسم الصفقة

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف الظهير الأيمن، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى حسم الصفقة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد،ويرغب مسؤولو النادي في إنهاء ملف التدعيمات مبكرًا، حتى يحصل اللاعب الجديد على فرصة كافية للانسجام مع زملائه والتعرف على طريقة اللعب التي يعتمد عليها الجهاز الفني،كما ترى الإدارة أن تدعيم هذا المركز يمثل خطوة مهمة في بناء قائمة متوازنة، خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم المقبل.

خطة الأهلي لتدعيم الفريق في الصيف

وتعمل إدارة الأهلي خلال الميركاتو الصيفي على تدعيم عدد من المراكز التي تحتاج إلى دعم، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، حيث تم التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، مع استمرار دراسة أسماء جديدة لتعزيز القائمة،ويأتي مركز الظهير الأيمن ضمن الأولويات الحالية، بعدما أصبح الفريق بحاجة إلى لاعب جديد يمنح الجهاز الفني حلولًا إضافية، سواء في المباريات المحلية أو البطولات القارية،ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأهلي من المفاوضات ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة باللاعب الذي سيقع عليه الاختيار بين أحمد هاني وطارق علاء.