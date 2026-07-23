البنك الأهلي يخوض وديات قوية استعدادًا للموسم الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 05:12 صباحاً - يواصل فريق البنك الأهلي استعداداته المكثفة لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، حيث قرر الجهاز الفني للفريق خوض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة الثالثة من فترة الإعداد، بهدف رفع مستوى اللاعبين والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية الموسم.

ويأتي برنامج المباريات الودية ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، خاصة بعد تدعيم الصفوف بعدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين القدامى.

البنك الأهلي يختتم المرحلة الثانية من الإعداد

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد غدًا الخميس، عقب خوض معسكر مغلق بالقاهرة شهد تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الخاصة برفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين،وخلال المعسكر، ركز الجهاز الفني على تطوير الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب متابعة مستوى اللاعبين بشكل مستمر، خاصة العناصر التي انضمت حديثًا للفريق من أجل الوقوف على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ التعليمات الفنية،ويختتم البنك الأهلي هذه المرحلة بمباراة ودية، يسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجربة بعض الخطط والجمل التكتيكية قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي ستشهد زيادة الحمل التدريبي وخوض عدد أكبر من المباريات الودية.

مباريات ودية لتجهيز الصفقات الجديدة

ويهدف الجهاز الفني للبنك الأهلي من خلال سلسلة المباريات الودية المقبلة إلى خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين، خاصة أن الفريق أبرم 6 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وضمت قائمة الصفقات الجديدة كلًا من:

محمد نصر.

رشاد المتولي.

علي حمدي.

محمد جمال.

مودي ناصر.

محمد رضا.

ويرغب الجهاز الفني في منح اللاعبين الجدد فرصة للتأقلم سريعًا مع طريقة اللعب، والتعرف على إمكانياتهم الفنية بشكل أكبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية،كما تمثل المباريات الودية فرصة مهمة لتقييم جميع اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب للفريق، بالإضافة إلى معالجة الأخطاء التي قد تظهر خلال فترة الإعداد.

تجديد الثقة في أيمن الرمادي

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، قد أعلنت تجديد التعاقد مع المدير الفني أيمن الرمادي للاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد،وجاء قرار التجديد في إطار رغبة إدارة النادي في الحفاظ على حالة الاستقرار الفني، واستكمال العمل الذي بدأه الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، خاصة بعد النتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي،وترى إدارة البنك الأهلي أن استمرار أيمن الرمادي يمثل خطوة مهمة للحفاظ على تطور الفريق، خاصة مع وجود رغبة في تحقيق مركز أفضل خلال الموسم المقبل والمنافسة بقوة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أرقام البنك الأهلي في الموسم الماضي

وأنهى البنك الأهلي منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث في ترتيب مجموعة الهبوط، بعدما جمع 48 نقطة،وخاض الفريق 33 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز بـ11 لقاء، وتعادل في 15 مواجهة، بينما تلقى 7 هزائم فقط،وسجل لاعبو البنك الأهلي 38 هدفًا خلال مشوار الفريق في الدوري، بينما استقبلت شباكه 30 هدفًا، وهي أرقام تعكس التطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الأخيرة.

طموحات كبيرة قبل الموسم الجديد

ويسعى البنك الأهلي إلى الظهور بشكل أقوى خلال الموسم المقبل، خاصة بعد التدعيمات الجديدة التي أبرمها النادي، إلى جانب استمرار الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي،وتعمل إدارة النادي والجهاز الفني على تجهيز الفريق بشكل كامل خلال فترة الإعداد، من خلال التدريبات المكثفة والمباريات الودية، للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبل انطلاق الموسم،ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثالثة من الإعداد تركيزًا أكبر على النواحي الخططية والفنية، بجانب زيادة قوة المباريات الودية، بهدف تجهيز اللاعبين لمواجهة تحديات الموسم الجديد.