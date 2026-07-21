الأهلي يضم فيكتوريا أوسي لفريق الكرة النسائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:48 صباحاً - واصل النادي الأهلي تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أعلن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي، التعاقد مع اللاعبة الغانية فيكتوريا أوسي، لتصبح أحدث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي الصفقة ضمن خطة الأهلي لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات المحلية، بعد التعاقد مع عدد من العناصر المميزة خلال الفترة الأخيرة، في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع كرة القدم النسائية داخل القلعة الحمراء.

الأهلي يعلن ضم فيكتوريا أوسي

أعلن شادي محمد إتمام إجراءات التعاقد مع الغانية فيكتوريا أوسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة،وأكد مسؤولو الأهلي أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالصفقة، لتصبح جاهزة للانضمام إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق،ويأتي التعاقد مع فيكتوريا أوسي في إطار سياسة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر، سواء من اللاعبات المصريات أو المحترفات الأجنبيات، بهدف تكوين قائمة قوية تنافس على الألقاب.

صفقة جديدة بعد الأوغندية كاثرين ناجاديا

تعد فيكتوريا أوسي ثاني صفقات الأهلي الأجنبية خلال الفترة الحالية، بعدما سبق للنادي الإعلان عن التعاقد مع الأوغندية كاثرين ناجاديا،وتسعى إدارة الأهلي إلى تدعيم الفريق بعناصر تمتلك خبرات وقدرات فنية مميزة، خاصة مع تطور مستوى المنافسة في دوري الكرة النسائية خلال السنوات الأخيرة،ويأمل الجهاز الفني في تحقيق الانسجام سريعًا بين اللاعبات الجدد والقدامى، من أجل تقديم موسم قوي وتحقيق أهداف النادي.

الأهلي يستعد للموسم الثالث في دوري الكرة النسائية

يستعد فريق الأهلي لكرة القدم النسائية لخوض منافسات الموسم الجديد 2026-2027، حيث ستكون هذه المشاركة هي الثالثة للفريق في المسابقة،وأقيمت قرعة دوري الكرة النسائية داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 15 فريقًا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق "إس أي كا" في الجولة الأولى،ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى للأهلي على ملعب النادي بملاعب التجمع الخامس، في بداية مشوار الفريق بالموسم الجديد،ويقام الدوري بنظام المجموعة الواحدة من دورين، حيث تخوض الفرق المنافسات بنظام الذهاب والإياب، ما يزيد من قوة المنافسة بين الأندية المشاركة.

جدول مباريات الأهلي في دوري الكرة النسائية

جاء جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد كالتالي:

الجولة الأولى: إس أي كا.

الجولة الثانية: الزمالك.

الجولة الثالثة: سموحة.

الجولة الرابعة: إنبي.

الجولة الخامسة: مودرن سبورت.

الجولة السادسة: رع.

الجولة السابعة: بالم هيلز.

الجولة الثامنة: مسار.

الجولة التاسعة: وادي دجلة.

الجولة العاشرة: البنك الأهلي.

الجولة الحادية عشرة: زد.

الجولة الثانية عشرة: راحة.

الجولة الثالثة عشرة: المصري.

الجولة الرابعة عشرة: المقاولون العرب.

الجولة الخامسة عشرة: بيراميدز.

طموحات كبيرة للأهلي في الكرة النسائية

يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نقلة نوعية في فريق الكرة النسائية، من خلال التعاقد مع لاعبات مميزات وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للمنافسة،وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية النادي لتطوير جميع الألعاب الرياضية، وليس كرة القدم للرجال فقط، مع الاهتمام بقطاع الكرة النسائية الذي يشهد انتشارًا وتطورًا كبيرًا في مصر،وتأمل جماهير الأهلي أن ينجح الفريق النسائي في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد، والمنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة بعد التدعيمات الجديدة التي أبرمتها الإدارة.