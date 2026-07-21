رحيل حسام عبد المجيد يقرب الزناري من الزمالك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:48 صباحاً - اقترب مصطفى الزناري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد، بعدما تغيرت حسابات الجهاز الفني عقب رحيل حسام عبد المجيد للاحتراف الخارجي، في ظل حاجة الفريق لتدعيم خط الدفاع والحفاظ على العناصر المتاحة.

ويأتي تمسك الزمالك بالزناري في وقت يعاني فيه الفريق من أزمة في مركز قلب الدفاع، خاصة مع صعوبة تدعيم القائمة بصفقات جديدة بسبب أزمة إيقاف القيد التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

رحيل حسام عبد المجيد يغير موقف الزناري

شهدت الفترة الأخيرة اقتراب حسام عبد المجيد من الانتقال إلى نادي لودوجوريتس البلغاري، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك لإعادة التفكير في موقف مصطفى الزناري، الذي كان قريبًا من الرحيل بعد انتهاء فترة إعارته إلى البنك الأهلي،وكانت إدارة الزمالك تدرس خلال الفترة الماضية إمكانية خروج الزناري سواء على سبيل الإعارة أو البيع، إلا أن رحيل عبد المجيد جعل استمرار اللاعب خيارًا مطروحًا بقوة، من أجل الحفاظ على التوازن الدفاعي داخل الفريق،ويرغب الجهاز الفني في عدم فقدان المزيد من العناصر في الخط الخلفي، خاصة أن الفريق يحتاج إلى وجود بدائل جاهزة خلال منافسات الموسم الجديد.

الزمالك يحتاج إلى تدعيم الدفاع

يعاني الزمالك من بعض النقص في مركز قلب الدفاع خلال الفترة الحالية، حيث كان الفريق يعتمد بشكل كبير على حسام عبد المجيد قبل رحيله للاحتراف،كما أن عدم مشاركة أحمد إسماعيل بشكل منتظم، بالإضافة إلى إصابة محمود حمدي "الونش" في فترات مختلفة، زاد من الحاجة إلى وجود عدد كافٍ من المدافعين القادرين على المشاركة،ويضاف إلى ذلك تعرض بعض لاعبي الخط الدفاعي للإيقافات بسبب تراكم البطاقات خلال المباريات، وهو ما يجعل وجود أكثر من خيار في هذا المركز أمرًا ضروريًا للجهاز الفني.

الزناري يقترب من فرصة جديدة مع الزمالك

يمتلك مصطفى الزناري فرصة كبيرة للحصول على مساحة أكبر داخل الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الزمالك،وسيكون أمام اللاعب تحدٍ جديد لإثبات قدراته واستعادة مكانته داخل تشكيل الفريق، بعدما خاض تجربة إعارة مع البنك الأهلي بهدف الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر،ويرى مسؤولو الزمالك أن استمرار الزناري قد يكون حلًا مناسبًا في الوقت الحالي، خاصة أنه يمتلك خبرة سابقة مع الفريق ويعرف طبيعة المنافسات والضغوط داخل القلعة البيضاء.

أزمة إيقاف القيد تدعم استمرار الزناري

تعد أزمة إيقاف القيد من أبرز الأسباب التي تدفع الزمالك للحفاظ على اللاعبين المتواجدين في قائمته، حيث تمنع النادي من إبرام تعاقدات جديدة لتعويض أي رحيل،ويعمل مجلس الإدارة على إدارة ملف القائمة بأفضل شكل ممكن، من خلال الحفاظ على العناصر الأساسية والاستفادة من اللاعبين الموجودين بدلًا من فقدانهم في ظل صعوبة تدعيم الصفوف،ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف مصطفى الزناري بشكل نهائي، سواء باستمراره مع الفريق أو اتخاذ قرار آخر وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

الزمالك يستعد للموسم الجديد بطموحات كبيرة

يدخل الزمالك الموسم الجديد بهدف المنافسة على البطولات، وهو ما يتطلب وجود قائمة متكاملة في جميع المراكز، خاصة الخط الدفاعي الذي يعد من أهم عوامل النجاح لأي فريق،ويأمل الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن خلال فترة الإعداد، مع منح الفرصة للاعبين القادرين على تقديم الإضافة،وفي حال استمرار مصطفى الزناري، سيكون اللاعب مطالبًا باستغلال الفرصة وإثبات أحقيته بارتداء قميص الزمالك، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق.