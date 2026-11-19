احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 08:17 مساءً -

اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لائحة أساسية جديدة لتنظيم العمل الكنسي وتحديد اختصاصات البابا والأساقفة، في أول تحديث شامل للائحة منذ عام 1985، وذلك بعد مناقشات موسعة انتهت بموافقة بلغت نسبتها 98.7%.

وجاء إقرار اللائحة خلال اجتماعات المجمع المقدس التي انعقدت في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 116 عضوا من أعضاء المجمع.

واستغرقت مناقشة مشروع اللائحة نحو 20 ساعة موزعة على 10 جلسات، تناول خلالها الأعضاء مواد المشروع بصورة منفصلة قبل الاستقرار على الصياغات النهائية وإقرارها رسميا.

وشهدت اللائحة الجديدة توسعا في موادها التنظيمية والتشريعية، حيث ارتفع عدد المواد من 72 مادة في لائحة عام 1985 إلى 100 مادة، فيما زاد عدد الفصول من 12 إلى 14 فصلا.

وتضمنت التعديلات وضع ضوابط أكثر وضوحا لصلاحيات الأب البطريرك ومسؤوليات الأساقفة، إلى جانب تنظيم العلاقة بين القيادة الكنسية والإيبارشيات وتحديد الاختصاصات داخل الهيكل الإداري والرعوي للكنيسة.

كما عالجت اللائحة بعض الحالات التي قد تؤثر في انتظام الخدمة الرعوية داخل الإيبارشيات، ومنها تعذر قيام الأسقف بمهامه نتيجة المرض، بما يتيح تنظيم التعامل مع هذه الظروف.

وامتدت التعديلات إلى تطوير آليات عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان التابعة له، وتنظيم الإيبارشيات والقطاعات الرعوية، فضلا عن توثيق القرارات والسجلات ومتابعة تنفيذها.

وشملت اللائحة أيضا تحديث التعريفات المرتبطة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والمناصب والتكوينات الكنسية المختلفة، بهدف توضيح الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة.

وأقر أعضاء المجمع جميع مواد اللائحة من خلال تصويت إلكتروني سري جرى على كل مادة بصورة مستقلة، حيث بلغ متوسط نسب الموافقة 98.7%، لتدخل الكنيسة مرحلة تنظيمية جديدة تستهدف تطوير الإدارة المؤسسية وتعزيز انتظام العمل الرعوي.