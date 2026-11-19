الذهب يرتفع من أدنى مستوىارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من ‌عام في وقت سابق من الجلسة، وسط تزايد التوقعات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تعليقات ‌من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية ‌0.3 بالمئة إلى 3733.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 عند 3693.13 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3737.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 45.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1374.16 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 961.10 دولار.