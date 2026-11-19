احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره للكونجرس الأمريكي لتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرا لإرثه التاريخي ودوره في ترسيخ قيمة السلام وإثبات إمكانية تحقيقه عندما تتوافر الإرادة السياسية والشجاعة في اتخاذ القرارات.

وأكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تكريم الرئيس الراحل أنور السادات يعكس تقديرا لإرث تاريخي يجسد أهمية السلام والقدرة على تحقيقه رغم التحديات.

وقال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أعرب عن بالغ التقدير للكونجرس الأمريكي لتكريمه اسم الرئيس الراحل أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرا لإرثه التاريخي الذي يجسد قيمة السلام والقدرة على تحقيقه متى توافرت الإرادة السياسية والشجاعة في اتخاذ القرار».

وشدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استلهام قيم السلام في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وتنعكس تداعياتها على العالم بأكمله، مؤكدا أهمية العمل على منع الصراعات وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب.

وأضاف: «وعلينا جميعا في هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا وتؤثر على العالم بأكمله أن نستحضر روح السلام وأثره في منع الصراعات وتهيئة الأجواء من أجل مستقبل أفضل لكل الشعوب».