احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تربطها بالصين علاقات جيدة لا تشوبها أى مشكلات، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد متانة وقوة.

وقال ترامب في كلمة - خلال لقاء ثنائي عقده مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنجن الصينية، اليوم الخميس، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، :"أشكر الرئيس الصيني على حفاوة الاستقبال، وأرى أن العلاقات بين بلدينا جيدة وتزداد قربا وقوة ومتانة يوما بعد يوم، ولن يستطيع أحد في العالم أن يكون على تلك القوة والمتانة فى العلاقة بين بلدينا"، لافتا إلى أن هذه العلاقات ستظل قوية ونبذل جهدنا لكى نحسن ونقوى علاقتنا الاقتصادية بين البلدين.