احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:37 مساءً - وسط أجواء دبلوماسية مشحونة تسبق قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمع أقطاب العالم في الصين، خطفت " الحقيبة النووية الروسية " الأضواء في ظهور علني نادر أمام عدسات الكاميرات، ما فتح باب التساؤلات حول الرسائل السياسية والعسكرية المبطنة التي أرادت موسكو إيصالها في هذا التوقيت الحساس.

وظهرت الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم "تشيجيت"، التي تحتوي على الرموز والمفاتيح المشفرة لإصدار أوامر بشن ضربات نووية، بحوزة ضابط في البحرية الروسية ضمن الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لمقاطع بثها التليفزيون الرسمي الروسي.

ووثقت الكاميرات لقطة لافتة حين بادر الإعلامي الروسي يفغيني بوبوف بسؤال الضابط المرافق الذي يحمل الحقيبة السوداء: "هل هذه هي الحقيبة النووية؟"، ليأتيه الرد بتأكيد حاسم: "نعم، هي بعينها". رسائل مبطنة ونظام القيادة النووية "كازبيك" رسائل مبطنة ونظام القيادة النووية "كازبيك" وترافق هذه الحقيبة الرئيس الروسي في كافة تنقلاته الداخلية والخارجية، التزاما بالبروتوكولات الأمنية والعسكرية. وأثار هذا الظهور العلني تساؤلات واسعة بين المراقبين حول الغاية والرسائل المبطنة من وراء تعمد إبراز هذه اللقطة "النادرة" في حدث دولي بارز. وتُعد حقيبة "تشيغيت" جزءا أساسيا ومكونا حيويا من نظام القيادة النووية المتنقلة الروسي المعروف بـ "كازبيك". وتسمح للرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتواصل الآمن مع القيادة العسكرية العليا لإرسال رموز الإطلاق في حالات الطوارئ. ويرتبط هذا النظام بهيئة الأركان العامة الروسية وبنيتها التحتية الشاملة للقيادة النووية، والتي تشرف على الصواريخ الأرضية، والغواصات، والقاذفات الإستراتيجية. ويوضح خبراء عسكريون أن إسناد مهمة حمل حقيبة "تشيغيت" لضباط البحرية الروسية يستند إلى تقاليد عسكرية صارمة وبروتوكولات أمنية خاصة. يستضيف الرئيس الصيني شي جين بينج نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة ثلاثية غير مسبوقة، يرجح أن تركز على أبرز النزاعات الدولية وسط ترقب عالمي لما قد ينتج عنها. ومن المتوقع أن يجتمع شي وترامب وبوتين بعد ظهر الخميس على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يضم 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ. ☢️ Putin levou a maleta nuclear ao APEC na China. Segundo a TV estatal russa, um oficial da Marinha confirmou a Yevgeny Popov que carregava o "Cheget", terminal que liga o presidente ao comando das forças nucleares. Recado do Kremlin antes do encontro com Trump e Xi?