احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026م، تفاصيل واقعة مدرسة النعام الثانوية التجارية بنات، التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، والتي شهدت تعرض عدد من الطالبات لحالات إغماء. وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت نتيجة قيام إحدى الطالبات برش «سيلف ديفنس» (رذاذ الدفاع عن النفس) داخل المدرسة، مما أدى إلى إصابة 13 طالبة بحالات إغماء واختناق.

خروج جميع الطالبات من المستشفى بعد استقرار حالتهن

وأشارت المصادر إلى أنه جرى على الفور نقل الطالبات المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن جميع الطالبات الـ 13 غادرن المستشفى بالفعل بعد الاطمئنان عليهن واستقرار حالتهن الصحية تماماً.

فتح تحقيق عاجل وإرسال لجنة من مديرية التعليم بالقاهرة

وأضافت المصادر أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إرسال لجنة مختصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة غداً الخميس إلى المدرسة للوقوف على كافة ملابسات الحادث، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية الرادعة تجاه الواقعة وفقاً للائحة الانضباط المدرسى.