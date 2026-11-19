بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 60.20 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المئة، ليبلغ مستوى 8499.43 نقطة.

وتم تداول 425.6 مليون سهم، عبر 21879 صفقة نقدية بقيمة 87.7 مليون دينار كويتي (نحو 271 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 107.14 نقطة، ما يعادل 1.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8425.02.16 نقطة، من خلال تداول 184.9 مليون سهم، عبر 11275 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار (نحو 93.3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول بـ 53.38 نقطة، أو 0.59 في المئة، ليبلغ مستوى 8956.33 نقطة، من خلال تداول 240.7 مليون سهم، عبر 10604 صفقة نقدية بقيمة 57.5 مليون دينار (نحو 177.6 مليون دولار).

وفقد مؤشر "رئيسي 50"، 327.58 نقطة، ما يعادل 3.44 في المئة، ليبلغ مستوى 9199.80 نقطة، من خلال تداول 171.19 مليون سهم، عبر 9621 صفقة نقدية بقيمة 28.3 مليون دينار (نحو 87.4 مليون دولار).