في وقت واحد.. 3 عمليات لـ صنعاء وهذا ما استهدفتهأعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم، عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية جديدة في العمق السعودي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي والمركز المالي في عاصمة العدو السعودي الرياض وذلك بعدد كبير من الصواريخ المجنحة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت هدفًا حيويًا حساسًا في منطقة جيزان بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة، فيما استهدفت الثالثة هدفًا حساسًا في قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وحققت هدفها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على استهداف العدو السعودي للأعيان المدنية في بلدنا العزيز.