احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع صعبة للغاية، خاصة في مراكز الإيواء، عقب المنخفض الجوي الأخير الذي تسبب في غرق خيام عشرات الآلاف من النازحين، وتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، مشيرا إلى أن عددا من العائلات فقدت الحد الأدنى من مقومات الحياة، وتواجه ظروفا قاسية في ظل الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

تدخلات مصرية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن اللجنة المصرية تتدخل من خلال فرق الطوارئ، باستخدام المعدات الخفيفة والثقيلة، للعمل على إزالة مياه الأمطار وتمهيد الطرق، إلى جانب تقديم الخيام والبطاطين والمواد الغذائية للأسر المتضررة، مؤكدا أن جهود الإغاثة المصرية تعتمد على منظومة متكاملة من العمل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الشريكة والأممية لتلبية احتياجات النازحين.

الملابس الشتوية وحليب الأطفال ضمن أولويات الإغاثة

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة إلى أن الملابس الشتوية أصبحت ضرورة قصوى، خاصة للأطفال في ظل الظروف الجوية القاسية التي يشهدها القطاع، لافتا إلى أن غزة تواجه وضعا إنسانيا كارثيا، مع تزايد الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها حليب الأطفال ووسائل التدفئة، التي تأتي ضمن قائمة النواقص والاحتياجات الملحة للسكان.