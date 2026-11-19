المرتضى يعلن الإفراج عن 70 أسيراًأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة أفرجت اليوم عن 70 من أسرى التحشيدات السعودية ممن نسقوا مع الجهات المعنية، وسلّموا أنفسهم في المعارك الأخيرة في جبهتي الصلو وسامع بمحافظة تعز.

وأوضح المرتضى أن الإفراج عن 70 أسيرًا، جاء بناءً على قرار العفو الرئاسي.

وأشار إلى أن مجموعة من مشايخ ووجهاء المنطقة، استلموا الأسرى المفرج عنهم، ليبلغ عدد من قد تم الإفراج عنهم بناءً على العفو الرئاسي ممن سلّموا أنفسهم في الأحداث الأخيرة أكثر من 520 أسيرًا خلال أقل من شهرين.

ونصح رئيس لجنة شؤون الأسرى، "المغرر بهم ضمن التحشيدات السعودية إلى اغتنام الفرصة القائمة والمبادرة للتنسيق مع الجهات المعنية، ومغادرة معسكرات العدو، لحقن دمائهم والعودة لمناطقهم، ولهم ما لنا وعليهم ماعلينا".