صراع الصدارة مستمر مع عودة الليغايستأنف الدوري الإسباني لكرة القدم منافساته بعد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، بإقامة مباريات الجولة الثالثة عشرة من "الليغا".

وتشهد منافسات الجولة سعي برشلونة إلى المحافظة على صدارة الترتيب، فيما يتطلع غريمه ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق، في حين يأمل أتلتيكو مدريد الاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 33 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط على أتلتيكو مدريد الثالث.

ويستضيف برشلونة نظيره فياريال يوم الأحد المقبل، في مواجهة يسعى خلالها إلى تعزيز موقعه في القمة، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1 قبل فترة التوقف الدولي.

ويعول الفريق الكتالوني على قوته الهجومية، بعدما سجل 16 هدفا في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

في المقابل، يدخل فياريال اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على خيتافي بهدفين دون رد، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

من جانبه، يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو بعد غد السبت، واضعا نصب عينيه تحقيق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، ومواصلة الضغط على المتصدر، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية سجل خلالها 23 هدفا.

وكان ريال مدريد قد أنهى مبارياته قبل فترة التوقف بالفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، كما تغلب على برشلونة بنتيجة 2 - 1 في أكتوبر الماضي.

ويبرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بوصفه أحد أبرز نجوم الفريق، بعدما سجل 13 هدفا في أول 12 مباراة له بالدوري هذا الموسم، فيما يستعيد الفريق خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد انتهاء عقوبة إيقافه لأربع مباريات، بينما يستمر غياب مواطنه رودريجو بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى سيلتا فيجو إلى تجاوز تراجع نتائجه في الدوري، بعدما حقق فوزا واحدا في مبارياته الخمس الأخيرة، وكان آخرها خسارته أمام رايو فايكانو بثلاثية نظيفة، رغم فوزه بخماسية دون رد على سالامانكا في كأس ملك إسبانيا.

وفي مباراة أخرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على خيتافي يوم الأحد، في مواجهة يتطلع خلالها فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى مواصلة حصد النقاط والاقتراب من الصدارة، مستفيدا من تفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام منافسه، بعدما فاز في آخر ثلاث مباريات بينهما.

ويأمل خيتافي في استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، في وقت يسعى فيه أتلتيكو إلى البناء على انتصاريه الأخيرين خارج ملعبه أمام ليفانتي بهدفين دون رد، وديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف.

وتنطلق الجولة الثالثة عشرة غدا الجمعة بمباراة أتلتيك بلباو وإسبانيول، فيما يلتقي السبت ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لا كورونيا، ورايو فايكانو مع فالنسيا، وإشبيلية مع ريال بيتيس.

وتتواصل المباريات الأحد بلقاءات برشلونة مع فياريال، وخيتافي مع أتلتيكو مدريد، وراسينغ سانتاندير مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع ملقة، على أن تختتم الجولة الاثنين المقبل بمواجهة ليفانتي وإلتشي.