احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية المصرية تعمل على مدار الساعة لمواكبة المستجدات المتسارعة في مختلف دول العالم، مشدداً على أن طبيعة العمل الدبلوماسي تتسم بالمرونة والحركة المستمرة للتعامل الفوري مع المتغيرات الدولية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية - خلال أول لقاء إعلامي له ببرنامج "حال بلدنا" مع الإذاعي أحمد خيري على "راديو 9090" اليوم /الأربعاء/ - أن التحركات الدبلوماسية لمصر، تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحظى بدور محوري ورائد على الساحة العالمية، لا سيما في جهود الوساطة واحتواء الأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تواجه عدداً من التحديات الكبرى في ظل الظروف الراهنة، يأتي في مقدمتها السعي لترسيخ مبدأ الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وضمان احترامها من قبل كافة الأطراف، فضلاً عن التنافس الشديد للاستحواذ على الرأي العام والتأثير فيه في ظل تنوع أدوات الاتصال ووصولها إلى يد كل مواطن.

وتناول السفير نادر زكي ملامح "الكتاب الأبيض" الذي أصدرته وزارة الخارجية، موضحاً أنه يحدد بوضوح أولويات السياسة الخارجية المصرية ومبادئها وأهدافها ونطاق تحركها؛ مشيراً إلى أن دوائر الحركة التقليدية التي كانت تُطرح قبل خمسين أو ستين عاماً لا تزال قائمة ولكنها تشهد توسعاً مستمراً لمواكبة التغيرات الجذرية في شكل النظام العالمي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" الذي يتبناه الكتاب الأبيض يرتكز على عدة محددات رئيسية فرضتها تحديات العقدين الأخيرين، في مقدمتها دعم مفهوم الدولة الوطنية ومؤسساتها الكبرى؛ موضحاً أن المنطقة شهدت محاولات ممنهجة لضرب وتفكيك المؤسسات الوطنية من الداخل، وتحديداً القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، باعتبارها الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار اللذين لا يمكن تحقيق أي تنمية بدونهما، فضلاً عن دورها في حماية الحدود وصون مصالح الدولة.

وأضاف أن المبدأ الثاني في عقيدة التحرك المصري يتمثل في الالتزام التام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الإلتزام باحترام القوانين الدولية طوال الوقت.

ودعا السفير نادر زكي إلى قراءة "الكتاب الأبيض"، مؤكداً أن مصداقية الدبلوماسية المصرية تنبع من تطابق القول مع الفعل، قائلاً: "إن مقارنة ما نكتبه على الورق أو نصرح به في وسائل الإعلام، بما نفعله على أرض الواقع وحتى خلف الكواليس وفي الاجتماعات المغلقة، تثبت للجميع أن مصر لا تتبع سياسة ازدواجية المعايير، بل تعلي من مبادئها وتلتزم بتطبيقها بكل شفافية".

وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على توازن الرأي العام ووعيه وسط الاستقطاب الفكري وتوجه بعض الآراء نحو أقصى اليمين أو أقصى اليسار، شدد السفير نادر زكي على أن فئة الشباب تمثل الركيزة الأساسية والمستهدف الأول باعتبارهم صُنّاع المستقبل، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية قصوى للإعلام و"الدبلوماسية العامة" التي تضم كافة أدوات التأثير والتواصل المباشر.

وأشار إلى حرص وزير الخارجية الشديد على عقد لقاءات مباشرة مع طلاب الجامعات، مستشهداً بلقائه الأخير مع أوائل الجمهورية في مختلف الجامعات، لافتاً إلى أنه يحرص شخصياً على تكثيف هذه اللقاءات الجامعية لشرح ثوابت وأسس تحرك السياسة الخارجية المصرية.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن المدرسة الدبلوماسية المصرية تتمتع بتاريخ عريق وأداء متميز ممتد عبر عقود طويلة، مستشهداً بالنجاحات التاريخية التي حققتها، ومن بينها الدور البارز لوزارة الخارجية من خلال تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بالمشاركة في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي يعكس تقدير الدولة المصرية لهذه المناسبة، وما تحمله من دلالات تاريخية وسياسية مرتبطة بدور مصر في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.