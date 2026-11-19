احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، النائب جوناثون جاكسون، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية للشئون الأفريقية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل دفع آليات ومسارات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين وما تستند إليه من توافق ودعم من الحزبين الأمريكيين، وأهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، كما أعرب الوزير عن تقديره لاهتمام النائب جاكسون بتعزيز العلاقات الأمريكية الأفريقية، مؤكداً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في القارة الأفريقية، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك ومساندة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع التعاون الجنوب جنوب.

من جانبه، أعرب النائب جاكسون عن تقديره للجهود والتحركات المصرية الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، واعتزازه بالتواصل والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ولاسيما في منطقة القرن الأفريقي والساحل، والجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار بها. كما تم التطرق إلى الأزمة مع إيران، حيث أكد الوزير أهمية مواصلة العمل لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع رقعة الصراعات ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.