اشخاص كتير ممكن يكتفوا بعدد ساعات نوم قليلة، وبعض الاشخاص بيكونوا قادرين على ممارسة حياتهم اليومية بعدد ساعات اقل، ولكن ايه النوم عدد ساعات كفاية مهم جدا وبيأثر على الصحة بشكل عام، ولكن ايه هي عدد الساعات الكافية؟ وهل ممكن تنامي اكتر من الحد المطلوب؟، النهاردة هنتعرف على ٧ مفاتيح لنوم صحي.

مفاتيح النوم الصحي :

1- النوم لمدة من ٧ - ٨ ساعات يوميا.

2- عدم تناول الطعام بين الوجبات.

3- اكل وجبة الفطار بانتظام.

4- الحفاظ على وزن مناسب.

5- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

6- عدم التدخين.

7- عدم شرب الكافيين قبل النوم.

ايه مقدار النوم اللي محتاجاه ؟

اظهرت الدراسات انه ممكن الحصول على قدر قليل جدا او كبير جدا من النوم، ولكن بشكل عام، الحصول على ٦ - ٩ ساعات من النوم يعتبر مثالي لمعظم الناس، والدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي بيناموا اقل من ٦ ساعات او اكتر من ٩ ساعات، بتزيد عندهم احتمالية الوفاة بنسبة ٦٠٪ - ٧٠٪.

اهمية النوم مقارنة بالتمارين الرياضية :

هل اهمية الحصول على قدر كافي من النوم بتتساوى مع اهمية ممارسة التمارين الرياضية؟ الدراسات اثبتت ان النوم لفترات طويلة جدا او قصيرة جدا ممكن يأدي لمخاطر الوفاة نفسها اللي بتترتب على عدم ممارسة الرياضة بانتظام، وان الاشخاص اللي مش بيمارسوا رياضة بانتظام معرضين اكتر لخطر الوفاة بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالاشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بانتظام.

وحسب البيانات دي فالحصول على قدر كافي من النوم يفوق في اهميته على التمارين الرياضية للحفاظ على الحياة وحيوية ونشاط الجسم، واكيد الجمع بين الراحة الكافية والتمارين الرياضية يعتبر اختيار افضل بكتير، بالاضافة ان في صلة وثيقة بين جودة النوم والرياضة، ممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة بترفع مستويات هرمون الميلاتونين الطبيعي في الجسم بمقدار ضعفين او تلات اضعاف، وثبت ان الميلاتونين بيساهم في تحسين جودة النوم، ومرتبط كمان بزيادة طول العمر.

العلاقة بين النوم وخطر السكتة الدماغية :

الباحثين اهتموا جدا بالنوم وتأثيره على الصحة، والدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي بيناموا ٤ ساعات او اقل والاشخاص اللي بيناموا ١٠ساعات او اكتر معرضين اكتر لخطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية بنسبة ٥٠٪.

والاشخاص اللي بيحصلوا على عدد ساعات نوم من ٧ - ٨ ساعات كل يوم كانوا معرضين بشكل اقل لخطر الاصابةبالسكتة الدماغية، وهي عدد الساعات المثالية للصحة وطول العمر. sleep and general health hero

نصايح لنوم افضل :

- احرصي على التعرض للضوء الطبيعي خلال النهار، وتجنب التعرض للضوء بالليل، زي الضوء اللي خارج من شاشات التليفزيون والموبايل، لانه ثبت ان ده بيعزز هرمون الميلاتونين.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- كلي الاطعمة اللي بتحتوي على الميلاتونين الطبيعي، زي الشوفان, الذرة, الارز, الزنجبيل, الطماطم, الموز, والشعير.

- نامي بدري بقدر الامكان، كل ما كان نومك اقرب لوقت غروب الشمس هيبقى افضل للحصول على نوم مريح.