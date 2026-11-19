قررت جهات التحقيق في مصر إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة القضية.

وجاء هذا القرار في أعقاب أزمة محتدمة وسجال متبادل استمر لأيام بين الطرفين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وانطلقت شرارة الأزمة خلال مشاركة الفنانة إلهام شاهين بصفتها الرئيسة الشرفية للدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث انتقدت في تصريحات إعلامية ظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر المقاطع عبر منصات التواصل، في إشارة ضمنية للأسلوب الذي يستخدمه منصور، واصفة منصات التواصل بأنها "أكبر مصيبة في حياتنا".

وأبدت الفنانة استياءها من طريقة التعامل مع الصحافيين والتلفظ بعبارات غير لائقة من قبيل "روح اسأل أمك"، محذرة في الوقت ذاته من وجود لجان مأجورة وممولة تستهدف النيل من مكانة الفن المصري.

في المقابل، جاء رد مرتضى منصور هجومياً، إذ تطرق إلى مواقف سابقة لشاهين وأزمتها الشهيرة حول محبي الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلاً: "بلاش أنا يا إلهام، أنا عارف كل حاجة عنك"، ملمحاً إلى حيازته تفاصيل وقصصاً شخصية عنها نقلاً عن أشخاص آخرين.

ولم يتوقف الأمر عند التصريحات الشفهية، بل كتب منصور تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك توعد فيها شاهين بفضيحة كبرى وملاحقة علنية، مدوناً: "انتظريني أنتِ واللي وراكي يوم 5 نوفمبر الجاري أمام فندق سميراميس انتركونتيننتال".