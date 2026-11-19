وتظهر لقطات من جلسة عامة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك في مدينة شنتشن، ترامب، البالغ من العمر 80 عامًا، وهو يغفو على ما يبدو بينما كان شي يقدم رؤيته للمنطقة حيث كان ترامب جالسًا بينما يتحدث شي باللغة الصينية وفي لحظة ما، ترتفع جفونه قليلًا وتظهر عيناه.

وتابع بوتين مجريات الأمور، بينما دون رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملاحظات، وابتسمت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بعض الأحيان أثناء الخطاب.



وفي حديثه لقناة فوكس نيوز في وقت سابق من يوم الخميس، سلط ترامب الضوء على مراسم الاستقبال الرسمية التي رافقت وصوله، والتي تناقضت مع الاستقبال الأكثر هدوءاً الذي حظي به قادة آخرون، بمن فيهم بوتين بينما وصلت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي دون أي مراسم استقبال.

استقبل شي جين بينج الرئيس ترامب في المطار، في أول لقاء من نوعه بينه وبين أي زعيم زائر منذ توليه الرئاسة، مُبادلاً بذلك لفتة نظيره في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في سبتمبر الماضي خلال آخر لقاء جمعهما كما تعانق الزعيمان لفترة وجيزة.

وعندما سئل ترامب عما يرجوه من هذا اللقاء الثلاثي، قال: هذا رئيس عظيم، أحد أعظم رؤساء الصين، ولم يسبق له أن ذهب إلى المطار لاستقبال أحد .. ليس هذا فحسب، بل كان الاستقبال حافلاً، والجمال آسراً، والاحتفالات مهيبة، والحشود الغفيرة، من أطفال وجنود كل شيء لقد كان ذلك احتراماً كبيراً، وأنا أقدر ذلك إنه انتصار كبير لنا، وانتصار كبير للصين أيضاً.



