احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 07:25 مساءً -

استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خطة التوسع في استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي بالصحراء الغربية، والتي تستهدف تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي في ما يصل إلى 30 بئرا بمناطق مختلفة، بهدف زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي والاستفادة من الموارد التي يصعب استخراجها بالطرق التقليدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح وزير البترول أن تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي تتيح استخراج البترول والغاز من التكوينات الصخرية والموارد غير التقليدية، مشيرا إلى أن التوسع في استخدامها يمثل أحد محاور خطة الوزارة لتطوير الحقول وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وكشف كريم بدوي عن بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط قبل الموعد المحدد بنحو شهرين، بعد نجاح قطاع البترول بالتعاون مع شركة شل العالمية في تشغيل بئرين ضمن مشروع تنمية الحقل.

وأضاف أن الإنتاج من البئرين يبلغ نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، إلى جانب 3 آلاف برميل من المتكثفات البترولية يوميا، في إطار جهود زيادة المعروض المحلي من الغاز.

وأشار الوزير إلى تنفيذ المشروع من خلال شراكة تضم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة شل العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك»، بما يدعم خطط تنمية الاكتشافات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

وتناول الاجتماع أيضا نتائج مشاركة وزير البترول نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات المنظمة الدولية للفرانكوفونية في كمبوديا، حيث استعرض اللقاءات التي عقدها على هامش القمة لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز.