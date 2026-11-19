احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس عقب حرب أكتوبر 1973 جاءت انطلاقًا من موقف قوة، وليس ضعفًا، مشددًا على أن الخطوة كانت تستهدف الدفاع عن المصالح المصرية واستعادة الحقوق الوطنية.

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته عقب تسلم الميدالية الذهبية الممنوحة من الكونجرس الأمريكي تكريمًا للرئيس الراحل أنور السادات، إن السادات اتخذ قراره التاريخي انطلاقًا من رؤية تستهدف تحقيق السلام والحفاظ على سيادة الدولة المصرية.

وأضاف عبد العاطي أن اتفاقية كامب ديفيد وما تبعها من اتفاقية السلام فتحت الطريق أمام استعادة السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن الرئيس الراحل قدم رؤية تجاوزت مجرد توقيع اتفاقية، وترك للأجيال اللاحقة مسؤولية البناء على ما تحقق

وأشار وزير الخارجية إلى أن السادات تحمل تبعات قراراته ومواقفه من أجل رؤيته للسلام، قائلًا إن الرئيس الراحل «دفع ثمن رؤيته وقدم ما هو أكثر من توقيع اتفاقية، وترك لنا مسؤولية».

وفي سياق متصل، تطرق عبد العاطي إلى مسار العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أن البلدين حافظا على مدار نحو نصف قرن على شراكة مستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم الاستقرار.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال الاحتفالية المقامة بالكونجرس الأمريكي بمناسبة منح الميدالية الذهبية لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديرًا لدوره التاريخي في تحقيق السلام، وما مثله من تحول بارز في مسار العلاقات الإقليمية والدولية.

وتعود قصة تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولاية الرئاسية الأولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث وقع في ديسمبر 2018 أمر تنفيذي في هذا الشأن لتكريم السادات في ذكري مرور مائة عام علي ميلاده ، وهو ما فتح الباب أمام تكريم الكونجرس اليوم الأربعاء.

السفارة الأمريكية تعلق علي التكريم .. ماذا قال سيلفرمان عن بطل الحرب والسلام ؟

وصباح اليوم ، احتفت السفارة الأمريكية لدي القاهرة ، حيث نشر حسابها علي مواقع التواصل لقاءً جمع بين القائم بأعمال السفارة روبرت سيلفرمان، ونجل الرئيس الراحل جمال أنور السادات ، حيث أعرب المسئول الأمريكي عن امتنانه بتلك الخطوة لتخليد ذكري السادات الذي وصفه بـ"مؤسس العلاقات المصرية ـ الأمريكية".

وكان الكونجرس الأمريكى مرر الصيف الماضى مشروع هذا القانون الذى يمنح السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام فى الشرق الأوسط.

وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 25 ديسمبر المقبل.

وحصل السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحم بيجين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين فى العام ذاته.