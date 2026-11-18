الذهب يتراجع 3%تراجعت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة اليوم، ‌لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام، إذ زادت المؤشرات ‌الواردة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات برفع الفائدة مما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة.

ونزل الذهب في المعاملات ‌الفورية ثلاثة بالمئة إلى 3736.06 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل أدنى مستوى له منذ ‌26 سبتمبر 2025 في وقت سابق من جلسة اليوم عند 3734.76 دولار.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3.2 بالمئة، مسجلة 3739 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 5.3 ‌بالمئة إلى 44.88 دولار للأونصة، بعدما سجلت أدنى مستوى لها منذ 26 سبتمبر 2025 في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 4.6 بالمئة إلى 1363.50 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 17 سبتمبر 2025، وتراجع بمقدار 33 بالمئة منذ بداية العام.

وانخفض البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 945.95 دولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.