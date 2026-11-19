واصل فيلم "حدوتة" تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض المصرية، بعدما حقق أمس الأربعاء 18 نوفمبر إيرادات بلغت 7 ملايين و615 ألفًا و718 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 64 مليونًا و766 ألفًا و245 جنيهًا، وذلك خلال الأسبوع الثاني من عرضه.

واستحوذ "حدوتة" على نحو 89.4% من إجمالي إيرادات السينما المصرية خلال اليوم، بعدما باع 45 ألفًا و535 تذكرة، متفوقًا بفارق كبير على باقي الأفلام المنافسة.

وجاء في المركز الثاني فيلم "ولا كان عالبال" بإيرادات بلغت 514 ألفًا و975 جنيهًا، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 40 مليونًا و271 ألفًا و203 جنيهات، خلال الأسبوع الخامس من عرضه.

واحتل فيلم "مطلوب عائليًا" المركز الثالث بإيرادات بلغت 345 ألفًا و997 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 69 مليونًا و743 ألفًا و499 جنيهًا، خلال الأسبوع السابع من عرضه.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "نصيب" بإيرادات بلغت 25 ألفًا و899 جنيهًا، محققًا إجمالي إيرادات وصل إلى 4 ملايين و607 آلاف و452 جنيهًا، خلال الأسبوع الرابع من عرضه.

بينما حل فيلم "محمود التاني" في المركز الخامس بإيرادات يومية بلغت 15 ألفًا و77 جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى 94 مليونًا و791 ألفًا و820 جنيهًا، خلال الأسبوع الخامس عشر من عرضه، ليقترب من حاجز 95 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الأربعاء 8 ملايين و517 ألفًا و666 جنيهًا، بعد بيع 51 ألفًا و206 تذاكر، بارتفاع قدره 4.05% مقارنة باليوم السابق، و71.43% مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي.

فيما وصلت الإيرادات التراكمية للأفلام الخمسة المعروضة إلى 274 مليونًا و180 ألفًا.