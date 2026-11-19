احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أصدر قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا إعلان سلام مكون من أربع نقاط، وذلك عقب انتهاء القمة الثلاثية التى جمعت شي وترامب وبوتين فى مدينة شنتشن الصينية اليوم الخميس.

وجاء في الإعلان، الذى نشرته وسائل الإعلام الصينية، أن القادة الثلاثة تبادلوا وجهات نظر معمقة حول الوضع الدولي الراهن، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وشملت النقاط الأربع:

1. بصفتها دولاً أعضاءً دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تلتزم كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة بتعزيز إصلاح الأمم المتحدة، بما يمكنها من الاستجابة بفعالية أكبر للتحديات العالمية، والوفاء بمهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.



2. تعتزم الدول الثلاث زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الأمم، كما أكدت مجدداً على أهمية استقرار تدفقات الطاقة.



3. أقر رؤساء الدول الثلاث بأن مبدأ موافقة الدول واحترام حصانة المسؤولين الحكوميين يحظى بأهمية قصوى، واتفقوا على ضرورة ألا تتجاوز المحكمة الجنائية الدولية -وغيرها من الهيئات المماثلة- حدود ولايتها القضائية أو تسيء استخدامها.



4. أكد رؤساء الدول الثلاث مجدداً أنه لا يمكن لأحد الانتصار في حرب نووية، وأنه يجب ألا تُخاض مثل هذه الحرب. وستنخرط الدول الثلاث في حوار حول الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.