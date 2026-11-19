احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي، وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن فخامة الرئيس رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما في ذلك عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار، مشددًا على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.