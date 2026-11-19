احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام إحدى الطالبات برش مادة سامة على زميلاتها بإحدى المدارس بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بإصابة (28 طالبة بإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم "بإختناق وإحمرار بالعين") وبالإنتقال تبين قيام طالبة برش بخاخ تجاههم حال تواجدهم بالمدرسة على سبيل المزاح ، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) وضبط بحوزتها (عبوة رذاذ رادع).. وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على سبيل المزاح ، وتحصلها على العبوة من والدها ، أمكن ضبطه (تاجر خردة) ، وبسؤاله أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.