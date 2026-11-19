احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر الأهالي من قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد البترولية بأحد الشوارع في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وعُثر بحوزته على 440 لترًا من المواد البترولية «سولار» معبأة داخل جراكن. وبمواجهته أقر بتجميعه الكميات المضبوطة عن طريق شرائها من بعض قائدي سيارات النقل؛ تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.