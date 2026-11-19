احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 03:29 مساءً -

شهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عبد الحميد الدبيبة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء من الجانبين.

وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما يلي:

1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية السمكية، وقعها علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد بن غلبون وزير الحكم المحلي الليبي .

2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي، وقعها ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، ووليد عمار اللافي وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية .

3-اتفاق إطاري بشأن التعاون في تطوير مشروعات البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وقعها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخليفة رجب الصادق وزير النفط والغاز الليبي .

4- اتفاق إطاري بشأن تعزيز التعاون في مجال تكرير المنتجات البترولية وقعها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخليفة رجب الصادق وزير النفط والغاز الليبي .

5- مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا بشأن التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية، وقعها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخليفة رجب الصادق وزير النفط والغاز الليبي.

6- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية وبنك المعرفة بمصر، وقعها الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد أحمد الدبيب وزير التعليم العالي الليبي .

7- مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتأهيل بدولة ليبيا ووزارة العمل بمصر، وقعها حسن رداد وزير العمل، وعلي العايد وزير العمل والتأهيل الليبي .

8 - مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة بدولة ليبيا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطية والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر، وقعها الدكتور مصطفي إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهيثم يوسف الزحاف وزير الشباب الليبي .

9- مذكرة تفاهم بين المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة بدولة ليبيا والأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستثمارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، وقعتها الدكتورة سلافة أحمد جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وعبدالمنعم إبراهيم صالح وزير الخدمة المدنية الليبي.