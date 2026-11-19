احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الفيديوهات التي استعرض خلالها جهود وزارة الصحة والسكان في تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والتي استهدفت الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، ونُفذت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، من خلال فرق طبية انتشرت في مختلف المناطق، شملت الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والحضانات، إلى جانب مواقع ثابتة في عدد من النوادي والكنائس والمساجد، وذلك في إطار جهود تعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من المرضين.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور كيرلس سامي، مسؤول الإشراف المركزي بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة النزهة، أن الحملة استهدفت رفع مستوى المناعة المجتمعية لدى الأطفال في الفئة العمرية المحددة، من خلال إتاحة التطعيم في أماكن متعددة لتيسير وصول الأسر إلى الخدمة، مؤكدًا أن فرق وزارة الصحة انتشرت في المدارس والحضانات، إلى جانب المراكز والوحدات الصحية، والمواقع الثابتة التي خُصصت لاستقبال الأطفال في النوادي والكنائس والمساجد خلال أيام محددة.

وأشار إلى أن تطعيم الطفل لا يتطلب تقديم بطاقة الرقم القومي أو مستندات إثبات شخصية، إذ يكفي حضور الطفل برفقة أحد والديه، مع تقديم اسمه وسنه لتحديد مدى انطباق الفئة العمرية المستهدفة عليه، بما يسهل حصول الأطفال على التطعيم دون تعقيدات إجرائية.

واستعرض مسؤول الإشراف المركزي آلية تنظيم عمل الفرق الطبية، موضحًا أن الفرق الصباحية تتوجه إلى المدارس والحضانات وفق مواعيد جرى التنسيق بشأنها مسبقًا، بالتوازي مع استمرار العمل بفرق التطعيم الثابتة داخل المراكز الصحية. وبعد انتهاء اليوم الدراسي أو العمل بالحضانات، تعود الفرق المتحركة إلى المراكز لاستكمال تقديم الخدمة، التي تستمر من الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً. كما تُخصص فرق للعمل في المواقع الثابتة خلال أيام الجمع والإجازات الرسمية، لاستقبال الأطفال وتطعيمهم، وفق المواعيد المقررة لكل موقع.

ووجه الدكتور كيرلس سامي رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم خلالها إلى الاستفادة من نقاط التطعيم المنتشرة في مختلف المناطق، والتعاون مع الفرق الطبية لضمان حصول الأطفال المستهدفين على اللقاح، مؤكدًا أن الحملة تستهدف تعزيز الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، والحفاظ على صحة الأطفال.

وفيما يتعلق بمأمونية اللقاح، أكد المتحدث أن التطعيم المستخدم في الحملة آمن، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تلتزم بالإجراءات المنظمة للتعامل مع اللقاحات وحفظها ونقلها، بما يضمن سلامتها وصلاحيتها حتى وصولها إلى مواقع التطعيم. كما أشار إلى عدم رصد آثار جانبية خلال الأيام العشرة الأولى من الحملة، وفقًا لما ذكره في التسجيل.

وفي السياق ذاته، أوضحت د كتورة أماني عبد العزيز مدير إدارة الطب الوقائي بمنطقة النزهة، أن اللقاحات تخضع لسلسلة من الإجراءات المنظمة منذ تسليمها إلى المراكز الصحية ومواقع التخزين، مرورًا بحفظها في ظروف مناسبة، وحتى نقلها إلى مواقع تقديم الخدمة، سواء داخل المدارس أو الحضانات أو الكنائس أو المساجد أو النوادي، مع مراعاة متطلبات سلسلة التبريد خلال مراحل النقل والتداول.

وأضافت أن فرق التطعيم تضم عناصر طبية وتمريضية ومسجلين، إلى جانب قاعدة بيانات مخصصة لتسجيل الجرعات، بما يضمن توثيق تطعيم كل طفل ومتابعة حصوله عليه مرة واحدة خلال الحملة، وتفادي تكرار التطعيم دون داعٍ. وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان سلامة اللقاحات ودقة تنفيذ الحملة في مختلف مواقع تقديم الخدمة.

وأكدت أن تنفيذ الحملة جاء من خلال تنسيق بين وزارة الصحة والسكان وعدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات التربية والتعليم والداخلية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب التأمين الصحي، بما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الأطفال المستهدفين في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح أن مواقع تنفيذ الحملة شملت المدارس والحضانات والمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن التي يمكن من خلالها الوصول إلى الأطفال في الفئة العمرية المحددة، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والتنظيمية المعتمدة.