احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادي.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، وعُثر بحوزته على صاعق كهربائي وهاتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد بيع الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.