احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسؤولية تعزيز منظومة القانون الدولي تقع على عاتق روسيا والصين والولايات المتحدة، بصفتها الدول المؤسسة للأمم المتحدة.

وخلال اجتماعه الثلاثي مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، لفت بوتين إلى أن الدول الثلاث تتشارك في العديد من المصالح المتعلقة بتسوية النزاعات الإقليمية، بما في ذلك النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين: «أنا على قناعة بأن روسيا والولايات المتحدة والصين - وشعوبنا - قادرة على تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز السلام والاستقرار في العالم، إذا ما تعاونّا بشكل بنّاء على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وتوازن المصالح».

وذكر أن الصراع في أوكرانيا حظى باهتمام كبير -بناءً على مبادرة من ترامب- مؤكداً أن جميع هذه الدول لديها مصلحة مشتركة فى التوصل إلى تسوية له.