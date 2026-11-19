احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 04:25 مساءً -

يمثل توطين صناعة الأجهزة المنزلية أحد المسارات التي تستهدف من خلالها الدولة تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، عبر جذب الاستثمارات الصناعية، والتوسع في تصنيع المنتجات ومكوناتها داخل مصر، بدلًا من الاعتماد الكامل على استيرادها.

كيف يسهم التصنيع المحلي في تقليل الاستيراد؟

يسهم إنتاج الأجهزة المنزلية داخل مصر في توفير جزء من احتياجات السوق من خلال المصانع المحلية، بما يقلل الحاجة إلى استيراد المنتجات النهائية. ويتعزز هذا الدور كلما زادت نسبة المكونات التي تُصنّع محليًا بدلًا من استيرادها.

ما أهمية الصناعات المغذية والمكملة؟

لا يقتصر توطين الصناعة على تجميع الجهاز النهائي، بل يمتد إلى تصنيع مكوناته ومدخلات إنتاجه محليًا. ويساعد ذلك على بناء شبكة من الموردين والمصانع المرتبطة بالقطاع، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي.

إنتاج أكثر من 500 ألف جهاز سنويًا

وخلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع «هاير مصر» الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطور القدرات الإنتاجية للمجمع، إذ يمثل نموذجًا لتوطين الصناعة، ويضم خطوط إنتاج للشاشات والغسالات والتكييفات المنزلية والمركزية والثلاجات والمُجمِّدات (الديب فريزر)، إلى جانب مصنع للصناعات المغذية والمكملة.

وتستهدف المرحلة الثانية إنتاج أكثر من 500 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

ما العائد الاقتصادي المتوقع؟

يساعد التوسع في التصنيع المحلي على تقليل الطلب على المنتجات المستوردة ومستلزمات إنتاجها، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات المصانع المصرية. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن إنتاج وحدات التكييف المركزي محليًا يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا كانت تُنفق على استيرادها لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى.