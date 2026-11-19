احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٨ نوفمبر، لقاءً مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، حيث استعرض أبعاد العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء محددات الموقف المصري إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة، وتطورات الأزمة مع إيران والمساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية تحول دون اتساع نطاق الصراع.

كما استعرض الوزير موقف مصر من تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول وصون مؤسساتها الوطنية، إلى جانب تطورات الاقتصاد المصري ومقوماته التنافسية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز إمكانياته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وكذا التقدم المحرز على صعيد ملف حقوق الإنسان والحريات.