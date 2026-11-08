حزب الجبهة الوطنية يعلن تقديم دعم مالي تطورات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - أعلن حزب الجبهة الوطنية تضامنه الكامل مع أسر ضحايا ومصابي حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث الأليم.

وتقدم الحزب بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الأسر المتضررة في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وفي إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الحزب تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و50 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وثمّن حزب الجبهة الوطنية توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمصابين وأسر المتوفين، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهود لتخفيف آثار الحادث ومساندة المتضررين.