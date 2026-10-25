بنجديدة يقود تشكيل الأهلى ضد كيتارا الأوغندي فى الكونفدرالية.. وأفشة أساسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - أعلن المغربى الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلى تشكيل الفريق أمام كيتارا الأوغندي، في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027.

تشكيل الأهلى ضد كيتارا الأوغندي

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوى

ـ الدفاع: توفيق محمد، هادى رياض، أشرف دارى، كريم فؤاد

ـ الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

ـ الهجوم: سفيان بن جديدة

ويسعى الأهلي لاستغلال أفضلية الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، بعدما سجل عمر الساعي وأحمد سيد زيزو هدفي الفريق الأحمر، ليضع الأهلي قدما في الدور المقبل، قبل مواجهة العودة التي يطمح خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه أمام جماهيره.

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام كيتارا

يدخل الأهلي المواجهة الأفريقية بحثا عن استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره، بعد التعادل مع القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب المحلي.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استغلال مواجهة كيتارا لاستعادة الثقة وتصحيح المسار، مع الاعتماد على خبرات اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع المباريات الأفريقية، إلى جانب الدعم الجماهيري المنتظر في استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

تنقل مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي عبر قناة أون سبورت من خلال البث الأرضي، إلى جانب قناة الأهلي، حيث يتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في مواجهة الذهاب، بينما يتمسك الفريق الأوغندي بآماله في تعويض الخسارة ومحاولة قلب النتيجة.

ويحتاج الأهلي إلى التركيز طوال دقائق المباراة، وتجنب الأخطاء الدفاعية، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.