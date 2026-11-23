احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مذكراته بشأن إدراكه المسبق لرفض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، يمثل شهادة تاريخية بالغة الأهمية على صلابة الموقف المصري واستقلالية القرار الوطني، ويُسقط مزاعم المشككين في الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال الشهابي، إن أهمية شهادة بايدن أنها جاءت من رئيس أمريكي سابق كان في قلب صناعة القرار خلال واحدة من أخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، لتؤكد أن القيادة المصرية لم تكن مستعدة للقبول بأي مخطط يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو تحويل سيناء إلى وطن بديل، مهما بلغت الضغوط والتحديات.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ موقفًا وطنيًا وتاريخيًا شجاعًا، انحاز فيه إلى حماية الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لم تدافع عن فلسطين على حساب أمنها القومي، ولم تحمِ أمنها القومي على حساب حقوق الفلسطينيين، بل جمعت بين الموقفين باعتبارهما وجهين لمعركة وطنية واحدة.

وشدد الشهابي، على أن شهادة بايدن تمثل ردًا بالغ الدلالة على حملات التشكيك والتشويه التي استهدفت الدولة المصرية وقيادتها، وروجت لها منصات ولجان إلكترونية معادية للوطن، مؤكدًا أن الحقائق والمواقف الثابتة أقوى من حملات التضليل، وأن مصر كانت ولا تزال حائط الصد الرئيسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضيها.

وأوضح أن الموقف المصري لم يقتصر على الرفض القاطع للتهجير، بل امتد إلى جهود سياسية ودبلوماسية وإنسانية متواصلة لوقف العدوان، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، والدفاع عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ناجى الشهابي، أن مصر لا تحتاج إلى شهادة من أحد لإثبات وطنيتها أو دورها التاريخي في الدفاع عن فلسطين، لكن شهادة بايدن تكتسب أهميتها لأنها جاءت من داخل دوائر القرار الأمريكي، لتضع أمام العالم حقيقة الموقف المصري الذي حاول البعض التشكيك فيه.

واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفه الشجاع والحاسم في مواجهة مخططات التهجير، كما سيسجل للدولة المصرية، قيادةً وشعبًا وجيشًا، تمسكها بثوابتها الوطنية والقومية، قائلًا لقد أثبتت مصر أن السيادة الوطنية لا تُساوَم، وأن سيناء التي ارتوت بدماء شهدائنا ليست أرضًا للتفاوض، وأن فلسطين ليست وطنًا قابلًا للاستبدال. وستبقى مصر سندًا للشعب الفلسطيني، وحارسًا لأمنها القومي، وصوتًا قويًا في الدفاع عن الحق العربي، مهما اشتدت الضغوط وتعاظمت التحديات.