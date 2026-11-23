احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 01:21 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مفهوم الحماية الاجتماعية لم يعد مقتصرًا على كيفية حماية الفئات الأكثر احتياجًا، أو تقديم المساعدات والدعم المباشر، بل أصبح يرتبط بسؤال أشمل يتعلق بكيفية بناء مجتمعات قادرة على حماية أفرادها، ومنحهم فرص المشاركة والإنتاج، وصون كرامتهم في مواجهة الأزمات والمتغيرات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، أن العالم يمر بلحظة فارقة تتسارع خلالها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتتزايد التحديات التي تواجه المجتمعات، بما يفرض ضرورة تطوير نظم الحماية الاجتماعية لتكون أكثر قدرة على معالجة أسباب الهشاشة، وتوسيع الفرص، وتعزيز قدرة الإنسان على بناء مستقبله.

وأشار مدبولي إلى أن الحماية الاجتماعية بمفهومها الحديث أصبحت استثمارًا في الإنسان، وأحد مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية في بناء الدول القادرة على مواجهة تحديات الحاضر والاستعداد للمستقبل.

وشدد على أن النمو الاقتصادي، مهما بلغت معدلاته، لن يحقق غايته الكاملة ما لم تنعكس ثماره على حياة المواطنين، ويصاحبه توسع في الفرص وتحسن في جودة الخدمات، بما يعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.