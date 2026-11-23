احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً -

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم وأحد المباني التابعة للأمم المتحدة بطائرات مسيرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية. وتتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والشعب السوداني الشقيق، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لاستهداف المدنيين ومقار المنظمات الدولية، وتشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات. وتجدد مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق، وتؤكد موقفها الثابت الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وحرصها على الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية.