احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تواجد محمد صبحي حارس مرمى الفريق على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الجونة، المقرر إقامتها اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني الاعتماد على المهدي سليمان بصفة أساسية فى حراسة مرمى الزمالك خلال المباراة، على أن يكون محمد صبحي الحارس البديل، فى إطار اختيارات معتمد جمال للمركز قبل المواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، خرج محمد عواد من حسابات الجهاز الفني لمباراة الجونة، بعدما غاب عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها في عضلات الظهر، حيث فضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافي وعدم المجازفة بمشاركته.

ويستضيف الجونة نظيره الزمالك في الخامسة مساء اليوم الاثنين، باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.