ليفربول يعمق جراح يونايتد برباعيةحقق ليفربول فوزاً ساحقاً على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد وزاد من آلامه عندما هزمه 4-0 الأربعاء في استاد أنفيلد في الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم..

وفي أول مباراة تحت قيادة مدربه بوكتينيو تعرض اليونايتد لضربة قوية بطرد مدافعه ليني يورو (8)، ومن نفس الكرة سجل سوبوسلاي هدف التقدم من ركلة حرة، ثم أضاف فلوريان فيرتز الثاني (13) وريو نجوموها الثالث (66) وفيكتور مونيوز الرابع(82).

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، وبالمقابل يتأزم موقف مانشستر يونايتد في الدوري ويتراجع للمركز التاسع عشرقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وفي الجولة ذاتها، فاز هال سيتي على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، سجلهما المهاجم الإسكتلندي أولي ماكبيرني في الدقيقتين 90+2 و90+5، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تلقى برايتون الخسارة الثالث هذا الموسم وبقي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وكان الفريق قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي ظهيره البرتغالي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88.

يشار إلى أن نادي آرسنال يتصدر "البريميرليغ" برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث برايتون ومانشستر سيتي.