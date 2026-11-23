احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية»، الذي عُقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الجديدة.

وشارك الوزير في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. كما شارك في الجلسة الثانية، التي عُقدت بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وألقى خلالها كلمة استعرض فيها جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز دورها في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.

منظومة الدعم التمويني تمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية في مصر

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الاستثمار في رأس المال البشري يبدأ من تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها الحق في غذاء كافٍ ومتنوع يدعم الصحة والنمو السليم، ويفتح أمام الأطفال فرصًا أوسع للتعلم وبناء المستقبل.

وأشار إلى أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية في مصر، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الوزير أن منظومة الدعم التمويني تخدم نحو 24 مليون أسرة، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم نحو 64.5 مليون مواطن، ومن منظومة السلع التموينية نحو 57.5 مليون مواطن. وأضاف أن الدولة خصصت في موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 178.3 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، بما يعكس التزامها بتوفير الغذاء والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.