برشلونة يستعيد الفارق برمونتادا مثيرةانتزع فريق برشلونة انتصاراً ملحمياً وعاد من بعيد ليقلب تأخره أمام ضيفه فياريال بهدفين نظيفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت بينهما يوم الأحد، لحساب المرحلة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان فياريال قد تقدم بهدفين في غضون سبع دقائق، عندما استغل تاجون بوكانان وتاني أولواسيي تراخي برشلونة في بداية المباراة.

وحصل لامين يامال على ركلة جزاء، لكنه سدد الكرة في القائم في الدقيقة 23. وقلص جيرارد مارتين الفارق بضربة رأس من تمريرة عرضية من بيدري في الدقيقة 57، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة بعد أربع دقائق.

وجاء الهدف الثالث لبرشلونة سريعاً، عندما حول باو نافارو مدافع فياريال تمريرة عرضية من يامال إلى شباك فريقه.

وطُرد نافارو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويظل برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي فاز على سيلتا فيغو السبت، فيما يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، فاز رايسينغ سانتاندير على ضيفه ريال سوسييداد بالنتيجة ذاتها ليرفع رصيده إلى (17) نقطة في المركز السابع مقابل (22) نقطة لريال سوسييداد في المركز الخامس.