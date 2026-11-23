هذه حصيلة ضحايا العدوان خلال يومينأعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة 59 مدنيا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ 48 الماضية في محافظات تعز وصعدة وحجة وصنعاء وأمانة العاصمة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن جرائم العدوان السعودي أدى إلى استشهاد 12 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 47 بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفعت إلى 1,421 شهيداً وجريحاً، منهم 450 شهيداً و971 جريحاً.