احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، في زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، حيث عقدا مباحثات تستهدف بحث سبل تعميق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

ورحب فخامة الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك، عقب المباحثات، برئيس الوزراء العراقي فى أول زيارة رسمية له لمصر، مجددًا التهنئة له بمناسبة توليه منصبه ومؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقال فخامة الرئيس السيسى، إنه أجرى مع رئيس الوزراء العراقى مباحثات بناءة، تناولا خلالها مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على تعزيز آليات التشاور السياسى فى ظل التحديات المتشابكة التى تواجه المنطقة.