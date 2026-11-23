احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 02:25 صباحاً - الدكتور عبد العزيز قنصوة:

الاستثمار في طاقات النشء وتكامل وزارتي الثقافة والتربية والتعليم يرسخان نموذجًا لبناء الإنسان المصري اكتشاف الموهبة لا يتوقف عند تكريم أصحابها بل يبدأ منه طريق ممتد من التدريب والرعاية وإتاحة الفرص التنسيق مع التربية والتعليم لتقديم عروض المسرح المدرسي في مختلف المحافظات طوال العام وليس خلال الموسم الصيفي فحسب لإتاحة الفرصة للطلاب لعرض مواهبهم أمام ذويهم الوزير محمد عبد اللطيف:

المهرجان القومي للمسرح المدرسي نقلة نوعية في تطوير الأنشطة الفنية والثقافية ويعزز اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية المسرح المدرسي رافد من روافد القوة الناعمة المصرية وأداة لبناء الوعي والشخصية

تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد- محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ختام فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، الأحد 22 نوفمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم وعمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج عادل حسان، رئيس المركز القومي للمسرح ومدير المهرجان، والدكتورة ايمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والمنسق العام للمهرجان، وعدد من قيادات الوزارتين، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ونخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالمسرح المدرسي.

​وخلال كلمته، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، عن سعادته بالمشاركة في ختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، الذي أقيم بدعم كبير ورعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع نحتفي من خلاله بالمواهب الواعدة، انطلاقًا من الإيمان بأن كل طفل يمتلك طاقة إبداعية تستحق أن نكتشفها، وأن نوفر لها الفرصة لتنمو وتتطور وتصل إلى آفاق أرحب.

​وقال قنصوة: "إن 12 يومًا كانت حافلة بالطاقات الإبداعية والمواهب الواعدة التي أضاءت خشبة المسرح المدرسي، وقدمت نماذج ملهمة من الإبداع والتميز، بالتوازي مع ما أسفر عنه المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان من رؤى وأفكار وتوصيات تثري الحركة المسرحية المدرسية، وتفتح آفاقًا جديدة لتطويرها والارتقاء بدورها التربوي والثقافي".

​وأضاف قنصوة: "إن نجاح الدورة الأولى من هذا المهرجان يمثل خطوة مهمة في إرساء قواعد أحد المهرجانات الفنية التي نطمح أن تصبح من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر، وأن تتطور عامًا بعد عام، لتكون منصة وطنية لاكتشاف المواهب المسرحية لدى أطفالنا، وصقل قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أنفسهم، وتعزيز ثقتهم بذواتهم، وتنمية وعيهم وشخصيتهم، حيث يأتي المهرجان متسقًا مع إستراتيجية الدولة المصرية في اكتشاف المواهب، ورعايتها، والاستثمار في الإنسان، انطلاقًا من إيماننا بأن بناء الإنسان يبدأ في مرحلة النشء، وأن الثقافة والفنون ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل أدوات أساسية لبناء الوعي، وتنمية الشخصية، وترسيخ قيم الانتماء، والعمل الجماعي، وقبول الآخر، والإبداع، كما يجسد أنموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف وطنية تتجاوز حدود كل مؤسسة، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو توحيد الجهود، وتكامل الأدوار لتحقيق أفضل النتائج في بناء الإنسان المصري".

وأكد قنصوة أن إستراتيجية العمل في وزارة الثقافة المصرية تضع اكتشاف المواهب ورعايتها في مقدمة الأولويات، وتعمل على توفير مسارات متعددة تتيح للمبدعين، خاصة الأطفال والشباب، فرصًا حقيقية للتعلم والتطوير والانطلاق، مشيرًا إلى ما شهدناه خلال الفترة الماضية من تكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السادسة، التي تحظى كذلك بالرعاية الكريمة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، مع استكمال المسار بإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي، إنما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيمة النشء في بناء الوطن، وتمثل خطوة تؤكد من خلالها أن اكتشاف الموهبة لا يتوقف عند تكريم أصحابها، بل يبدأ من هنا طريق ممتد من التدريب، والرعاية، والدعم، وإتاحة الفرص، حتى يصبح الإبداع جزءًا أصيلًا من رحلة أبنائهم نحو المستقبل.

وطرح قنصوة على وزير التربية والتعليم أهمية تكثيف التعاون إزاء تقديم مجموعة من العروض المسرحية في مختلف أنحاء مصر طوال العام، وليس خلال الموسم الصيفي فحسب وذلك بإتاحة مسارح الثقافة والجامعات ومراكز الشباب، ليقدم أبناء كل قرية ومحافظة عروضهم أمام عائلته وأبناء منطقته، وأكّد أن مصر زاخرة بأبنائها المبدعين الذين يستحقون الدعم لبلوغ المكانة التي تليق بهم، موجّهًا التحية والشكر لأولياء الأمور على دعم أبنائهم ومشاركتهم فرحة هذه اللحظة.

ووجه قنصوة الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، على رعايتها الكريمة لهذا المهرجان، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمامًا حقيقيًا بأطفال مصر ونشئها، وإيمانًا بأهمية اكتشاف قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم، وتنمية ملكاتهم الإبداعية، كما وجه تحية تقدير واعتزاز لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وللسيد الوزير محمد عبد اللطيف، على التعاون المثمر الذي كان أحد أهم أسباب نجاح هذه الدورة، متطلعًا إلى البناء عليه وتطويره خلال الدورات المقبلة، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة، والوصول إلى المزيد من المواهب في مدارس مصر بمختلف المحافظات، وموجهًا الشكر كذلك لكل من ساهم في خروج هذه الدورة إلى النور، من أعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية، والقيادات بوزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وكل فرق العمل، والمشرفين، والمعلمين، والفنانين، والمدربين، وأعضاء لجان التحكيم، وكل من بذل جهدًا صادقًا لإنجاح هذا الحدث، وإخراجه بالصورة التي تليق بأطفالنا وبمصر.

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واختتم قنصوة كلمته بتوجيه رسالة إلى أبنائه وبناته الطلاب، مهنئًا الفائزين بجوائز المهرجان من القلب ومؤكدًا أنه بداية الطريق، وأن ما حققوه هو ثمرة موهبتهم واجتهادهم وشغفهم، ووجه كلماته لمن لم يحالفهم الفوز مؤكدًا لهم أن مشاركتهم والوقوف على خشبة المسرح، والعمل ضمن فريق، والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، واكتساب خبرات جديدة، هي مكاسب حقيقية ستظل معهم، لأن الموهبة لا تقاس بجائزة، والإبداع لا تحدده نتيجة، بل تصنعه رحلة من التعلم والتجربة والمثابرة، داعيًا الجميع أن يستمروا في الحلم، ويتمسكوا بشغفهم، ولا يتوقفوا عن المحاولة، لأن موهبة اكتشفوها قد تكون بداية قصة نجاح كبيرة، تسعد أسرتهم، وتضيف إلى وطنهم، وتغير حياتهم، فمصر التي تؤمن بأبنائها، وتكتشف مواهبهم، وترعى أحلامهم، هي مصر التي تصنع المستقبل، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، ومتطلعًا إلى لقائهم في الدورة الثانية من المهرجان وهم يحتفون بمواهب جديدة، وأحلام أكبر، وإنجازات تليق بأطفال مصر.

ومن جانبه، أعرب السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الأنشطة الفنية والثقافية داخل المدارس، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء مصر لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وتوجه الوزير، في مستهل كلمته، بأسمى آيات الشكر وعظيم التقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة لهذا المهرجان، موضحًا أن هذه الرعاية تعكس اهتمام الدولة المصرية الأصيل ببناء الإنسان، وحرصها على تمكين الأجيال الجديدة من تنمية مواهبها وقدراتها الإبداعية، إيمانًا بأن بناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه ووجدانه يمثلان الركيزة الأساسية في بناء مستقبل هذا الوطن.

وأوضح الوزير أن الاحتفال بختام المهرجان جاء تتويجًا لأشهر من العمل الجاد والتحضير المتواصل والتنسيق الفعال بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة، وبمشاركة فاعلة من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاستعداد لهذا المهرجان بدأ في شهر مايو الماضي، حيث توالت المسابقات والأنشطة المسرحية والفنية التي منحت آلاف الطلاب فرصة المشاركة، وكشفت عن طاقات واعدة ومواهب متميزة في مختلف مجالات العمل المسرحي.

وأشار الوزير إلى أن ما يمنح هذه التجربة قيمتها الخاصة هو تجاوزها فكرة التنافس على الجوائز، وانطلاقها من رؤية أشمل تهدف إلى استعادة الدور التربوي والثقافي للمسرح المدرسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الفنون، وتمكين الطلاب في مختلف المحافظات من إظهار قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظر إلى التعليم بوصفه رحلة متكاملة لا تقف عند حدود الكتاب المدرسي والصف الدراسي، بل تمتد إلى كل تجربة تسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، وتعزيز مهاراته، وإعداده للمشاركة الإيجابية في مجتمعه.

وأوضح الوزير أن المسرح المدرسي ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو نشاط مهم يسهم في بناء الثقة بالنفس وتنمية شخصية الطالب، ويعزز قيم الحوار والتعاون والانضباط واحترام الآخر، مؤكدًا أن المسرح يتيح للطلاب الاقتراب من قضايا مجتمعهم والتعبير عنها بأساليب إبداعية، ويسهم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والانتماء، وتنمية الحس الفني والإنساني لديهم، وأن اهتمام الوزارة بالمسرح المدرسي يأتي ضمن رؤيتها لتطوير العملية التعليمية، والتي تستهدف بناء شخصية متكاملة للطالب المصري تجمع بين المعرفة والمهارة والوعي والإبداع.

ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب المشاركين في المهرجان، أكد خلالها أنهم أصحاب هذا المهرجان وأبطاله الحقيقيون، مشيرًا إلى أنهم قدموا خلال فعالياته نموذجًا مشرفًا لما يمتلكه طلاب مصر من مواهب وطاقات إبداعية، وأثبتوا أن المدارس المصرية تزخر بقدرات تستحق الاكتشاف والرعاية، وأن إتاحة الفرصة أمام الطالب قد تكون البداية الحقيقية لمستقبل متميز في مجالات الفن والثقافة والإبداع.

وأكد الوزير أن النجاح في هذا المهرجان لا يُقاس فقط بما تحقق من جوائز أو مراكز متقدمة، وإنما بما اكتسبه الطلاب من خبرات ومهارات، وما تعلموه من العمل الجماعي، وما أظهروه من التزام ومثابرة وثقة بالنفس.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بتحية خاصة إلى أبناء الوزارة من ذوي الهمم الذين شاركوا في فعاليات المهرجان، مؤكدين أن الإبداع حق للجميع، وأن لكل طالب موهبة تستحق أن تجد من يكتشفها ويدعمها ويمنحها الفرصة للنمو والتألق.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في تنظيم هذا المهرجان، وإلى لجانه وفرق العمل القائمة عليه، وإلى جميع المدارس والمديريات التعليمية التي أسهمت في إنجاح فعالياته.

وهنأ الوزير أبناءه الطلاب والطالبات المشاركين والمكرمين، مؤكدًا أن كل من شارك في هذه التجربة قد أسهم في نجاحها، وأن ما قدموه من إبداع وجهد هو مصدر فخر للجميع.

وأعرب الوزير عن ثقته بأن ما شهدته الدورة الأولى من المهرجان يمثل بداية واعدة لمسيرة تسعى الوزارة إلى تطويرها، ليظل المسرح المدرسي مساحة للإبداع، ومنبرًا للتعبير، وأداة لبناء الوعي والشخصية، ورافدًا من روافد القوة الناعمة المصرية.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر، ويوفق أبناءها إلى كل خير وتقدم وازدهار.

وحرص وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ القاهرة على تكريم الفائزين بجوائز الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، وعدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وإنجاح الدورة.

وتضمنت قائمة الجوائز وشهادات التميز ما يلي: في جوائز أفضل عرض مسرحي، فاز بالمركز الأول عرض "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ"، وبالمركز الثاني عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وبالمركز الثالث عرض "ع البيانولا" "إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - كفر الشيخ". وفي جوائز التأليف المسرحي، فازت بالمركز الأول نهى أبو بكر عن نص "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وفاز بالمركز الثاني محمد علي إبراهيم عن نص "ع البيانولا" "إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - كفر الشيخ"، وبالمركز الثالث محمد الهواري عن نص "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ". وفي جوائز الإخراج المسرحي، فاز بالمركز الأول أحمد جاويش عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية"، وبالمركز الثاني محمد الهواري عن عرض "جزيرة العهد" "منتخب إدارة الرياض - إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ"، وبالمركز الثالث محمد عبد الوارث عن عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة".

​وفي جوائز التمثيل، فاز بجائزة أفضل ممثل: بالمركز الأول ياسين رمضان علي عن عرض "آخر المطاف" "منتخب إدارة المطرية - القاهرة"، وبالمركز الثاني أنس محمد حسن عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية"، وبالمركز الثالث محمد رضا فتحي عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية". وفازت بجائزة أفضل ممثلة: بالمركز الأول ريتاج محمد محمود عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، وبالمركز الثاني سما صبري اللقاني عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية"، وبالمركز الثالث رضوى أشرف فؤاد عن عرض "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ". وفي جوائز السينوغرافيا، فاز بأفضل صورة بصرية "ديكور" شادي قطامش عن عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية"، وبأفضل صورة بصرية "ملابس" رزق الله نبيل ورضوان البوري عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، وبأفضل صورة بصرية "إضاءة" عز حلمي عن عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية". وفي جائزة الموسيقى، فاز بأفضل موسيقي شريف ياسر عن عرض "المتاهة" "منتخب إدارة وسط - إدارة وسط التعليمية - الإسكندرية". كما منحت لجنة التحكيم جائزتي لجنة التحكيم الخاصة لعرض "أرض الخوف" "مدرسة خالد كمال المغربي الثانوية بنات - إدارة القليوبية التعليمية" وعرض "أصدقاء الشمس" "مدرسة الرسالة الحديثة لغات - إدارة جنوب بورسعيد التعليمية".

​وشملت شهادات التميز والجوائز التشجيعية: شهادة التميز لـ ديمة منير عن دورها في عرض "مملكة النحو العربي" "مدرسة زهور الياسمين لغات - إدارة البساتين التعليمية - القاهرة"، وشهادة التميز لعرض "مملكة النحو العربي" للأداء المتقن للغة العربية "مدرسة زهور الياسمين لغات - إدارة البساتين التعليمية - القاهرة"، وشهادة التميز لـ ساندي رامي عن دورها في عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية"، وشهادة التميز لـ منة الله عبد الستار عن دورها في عرض "كحل الجبل" "منتخب مدارس إدارة سوهاج - إدارة شمال التعليمية - سوهاج"، وشهادة التميز لـ حمادة صبري عبد الفتاح البهلوان عن دوره في عرض "بص في ورقتك" "منتخب مدارس رشيد - إدارة رشيد التعليمية - البحيرة"، وشهادة التميز لـ حبيبة محمد جمال عن دورها في عرض "غصن الزيتون" "إدارة الحوامدية التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ ريلاس إبراهيم عن دورها في عرض "الدودونس" "مدرسة الزهور - إدارة طور سيناء التعليمية - جنوب سيناء"، وشهادة التميز لـ مريم محمد عن دورها في عرض "عروس النيل" "إدارة غرب التعليمية - القاهرة"، وشهادة التميز لـ مريم حمدي السكري عن دورها في عرض "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ"، وشهادة التميز لـ مالك الزغبي عن دوره في عرض "أصدقاء الشمس" "مدرسة الرسالة الحديثة لغات - إدارة جنوب بورسعيد التعليمية - بورسعيد"، وشهادة التميز لـ نور محمد عن دوره في عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ عبد الله محمد عن دوره في عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ إيهاب رجائي رمضان عن دوره في عرض "آخر المطاف" "إدارة المطرية - القاهرة"، وشهادة التميز لـ سيد محمد عن دوره في عرض "سوبر بيبي" "إدارة الدقي التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ علي عبد العزيز سعد عن دوره في عرض "قلب كبير" "إدارة غرب التعليمية - الإسكندرية".

​كما تضمنت شهادات التميز: شهادة التميز في النص المسرحي لـ هاني قدري عن نص "سوبر بيبي" "إدارة الدقي التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز في الإعداد الموسيقي للمخرج مصطفى محمود عن عرض "آخر المطاف" "إدارة المطرية - القاهرة"، وشهادة التميز في الماكياج لـ مريم التهامي حسن عن عرض "مدينة الظلال" "مديرية الغربية التعليمية - الغربية"، وشهادة التميز في تصميم الاستعراضات لـ إسراء فوزي ورضوى عماد وآلاء جمال عن عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية"، وشهادة التميز في تصميم الاستعراضات لـ آيات السيد محفوظ عن عرض "لمتنا الحلوة" "مدرسة رولان - إدارة المنتزة التعليمية - الإسكندرية"، وشهادة التميز للطالب أيمن نور عن عرض "كحل الجبل" "منتخب مدارس إدارة سوهاج - إدارة شمال التعليمية - سوهاج"، وشهادة التميز لـ محمد جاويش عن ألحان عرض "ع البيانولا" "إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - كفر الشيخ"، وشهادة التميز في الديكور لـ مهاب أحمد ورانيا محمد عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، وشهادة التميز في الديكور لـ شيماء حسن عن عرضي "صخب الذهب والغابة" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز في الدعاية لـ رحاب مسعد عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، إضافة إلى الجوائز التشجيعية للأداء الجماعي لعروض: "أرض الذهب" "مدرسة سعد زغلول الفكرية ومدرسة جبل الزيتون - إدارة غرب التعليمية - الإسكندرية"، و"شجرة الدر" "مدرسة النور للمكفوفين - إدارة الدقي التعليمية - الجيزة".

كما كرم الوزيران ومحافظ القاهرة عددًا من المبدعين، حيث اشتملت قائمة المكرمين على: "اسم الفنان الراحل عدلي كاسب، اسم الفنان الراحل سيد الملاح، الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد جمعة، الفنانة زنوبة حافظ، السيدة جيهان نور، والسيدة حنان سليمان".

وخلال كلمته، أشاد المخرج عادل حسان، بدور المسرح المدرسي في تشكيل وعي النشء وتنمية قدراتهم منذ المراحل الأولى للتعليم، مؤكدًا أن المسرح المدرسي يمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتوجيه مواهبه نحو مسارات الإبداع المتنوعة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يؤديه المربون والمعلمون والقائمون على النشاط المسرحي في اكتشاف الطاقات الطلابية ورعايتها.

​وأوضح حسان أن الحراك المسرحي المدرسي يفتح أمام الطلاب آفاقًا أرحب للتعبير عن الذات والعمل الجماعي، مؤكدًا أن المهرجان يجسد ثمرة للتعاون والتكامل لدعم المواهب الشابة والارتقاء بالحركة المسرحية في المدارس.

استهلت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ​وتضمن الحفل الذي أخرجه المبدع الكبير خالد جلال، عرضًا فنيًا لمجموعة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، أعقبه الاحتفاء بالمكرمين وتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وإنجاح الدورة الأولى، وإعلان جوائز المهرجان وتوزيعها على الفائزين في مختلف المسابقات، تتويجًا لفعاليات المهرجان التي أُقيمت خلال الفترة من 10 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

واستهلت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ​وتضمن الحفل الذي أخرجه المبدع الكبير خالد جلال، عرضًا فنيًا لمجموعة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، أعقبه الاحتفاء بالمكرمين وتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وإنجاح الدورة الأولى، وإعلان جوائز المهرجان وتوزيعها على الفائزين في مختلف المسابقات، تتويجًا لفعاليات المهرجان التي أُقيمت خلال الفترة من 10 وحتى 22 نوفمبر الجاري، وقدمه الفنان صبرى فواز، والفنانة نورهان شعيب.

وأعلنت لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور محمد أبو الخير، توصياتها في ختام الدورة الأولى للمهرجان، حيث ثمّنت اللجنة وأثنت على التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الارتقاء بفكر ووجدان نشء وشباب مصر، كما أشادت بالمستوى الجيد والمتميز للعروض المسرحية المشاركة، ووجهت الشكر لأعضاء لجنة المشاهدة على اختياراتهم التي أبرزت ما تضمنته العروض من قيم تربوية وفنية وجمالية.

​ورحبت اللجنة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العملية المسرحية بوصفها أدوات مساعدة ومحفزة للإبداع والابتكار، مع الالتزام بالإفصاح عن طبيعة استخدامها والعناصر التي تمت الاستعانة بها احترامًا لمبادئ الأمانة العلمية والفنية وحقوق الملكية الفكرية، وبما يضمن أن تظل التقنيات الحديثة وسيلة لدعم خيال الطلاب لا بديلًا عن إبداعهم الفني، كما أكدت اللجنة على أهمية استخدام اللغة العربية الفصحى السليمة في العروض المسرحية بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء وتنمية الذوق اللغوي والجمالي لدى الطلاب، مع الابتعاد عن الركاكة اللغوية والألفاظ والتعبيرات التي تتنافى مع جمال اللغة العربية والقيم التربوية والذوق العام.

​وثمنت اللجنة الدورات التدريبية لاختصاصي وموجهي التربية المسرحية التي نفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ضمن فعاليات المهرجان، وأوصت بمزيد من التوسع فيها بهدف التعريف بالمسرح المدرسي وأنواعه وتياراته العالمية ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب أن يحظى النشاط الثقافي والفني بمكانة موازية للنشاط الرياضي انطلاقًا من تخصيص درجات له وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يمتد التنافس في مجال العروض المسرحية ليشمل محوري المسرح المدرسي ومسرحة المناهج أسوة بمسابقة التأليف المسرحي.

​وأكدت اللجنة أهمية مشاركة الفرق الفائزة في المهرجانات الفنية والاحتفالات المختلفة، وتنظيم جولات مسرحية خلال العطلة الصيفية بالتعاون بين الوزارتين لإتاحة هذه التجارب الإبداعية أمام أبناء مصر، كما ثمنت اللجنة الرؤية الفنية في دمج الطلاب ذوي الهمم داخل نسيج العرض المسرحي في تناغم يجسد أسمى معاني المشاركة والمواطنة على خشبة المسرح، مع التوصية بتقديم مكافآت مالية للفائزين تقديرًا وتشجيعًا لهم لمزيد من الارتقاء بقدراتهم الثقافية والفنية في مجال المسرح المدرسي.

​يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي يُقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، والهيئة العامة لقصور الثقافة الشريك الإستراتيجي للمهرجان، برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.