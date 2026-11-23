شوروية المؤتمر تنعي وفاة اللواء محسن اليوسفي
نعت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وفاة اللواء محسن اليوسفي - عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الاجل يوم الخميس الـ19 من نوفبمر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان، بعد مرض عضال عن عمر ناهز الـ80 عاماً.
( دوت الخليج) ينشر فيما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي)..
صدق الله العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وفاة اللواء محسن اليوسفي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة الذي وافاه الأجل يوم الخميس الـ19 من نوفمبر 2026 في العاصمة الأردنية عمّان، بعد مرض عضال عن عمر ناهز الـ80 عاماً.
إن رحيل اللواء اليوسفي يمثل خسارة فادحة للوطن والمؤتمر الشعبي العام، حيث تقلد الفقيد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب الحكومية "كمديراً لأمن تعز، والأمن العام، ووزيراً للداخلية، عضواً في مجلس الشعب التأسيسي، ورئيساً للهيئة العامة للطيران، ووزيراً للدولة، وغيرها من المناصب، وكان آخرها عضواً في مجلس الشورى".
إن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وهي تنعي وفاة الراحل اللواء محسن محمد اليوسفي تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أولاد وأسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه.. راجية من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،،
صادر عن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام
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